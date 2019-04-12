Председатель Совфеда: Россия делает все для поиска компромисса по карабахскому конфликту

Позиция России по нагорно-карабахскому конфликту внятная и последовательная.
Как сообщает Report, об этом заявила журналистам в Баку председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
"Военного решения нагорно-карабахского конфликта не существует. Есть только мирный, дипломатический путь урегулирования. Россия, как посредник, делает все для поиска компромисса, решения. Позиция России по нагорно-карабахскому конфликту внятная и последовательная.", - заявила В. Матвиенко.
Она также отметила, что сегодня обсуждала данный вопрос на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Крайне важно найти решение. Это было бы большим политическим дипломатическим успехом"-, подытожила она.
Tural AsadiАвтор новости