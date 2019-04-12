Председатель Совфеда: Россия делает все для поиска компромисса по карабахскому конфликту

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Позиция России по нагорно-карабахскому конфликту внятная и последовательная.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам в Баку председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

"Военного решения нагорно-карабахского конфликта не существует. Есть только мирный, дипломатический путь урегулирования. Россия, как посредник, делает все для поиска компромисса, решения. Позиция России по нагорно-карабахскому конфликту внятная и последовательная.", - заявила В. Матвиенко.

Она также отметила, что сегодня обсуждала данный вопрос на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Крайне важно найти решение. Это было бы большим политическим дипломатическим успехом"-, подытожила она.