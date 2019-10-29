Председатель общины: Неосведомленность преподавателей университета Лиль об оккупированных территориях постыдна

"Неосведомленность профессорско-преподавательского состава французского университета Лиль о месте, куда они собирались направиться, постыдна для людей науки".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Общественного объединения "Азербайджанская община нагорно-карабахского региона" Турал Гянджалиев.

Он сказал, что если французские преподаватели намеренно отправились на оккупированные территории Азербайджана, то они предприняли шаг, противоречащий официальной позиции Франции в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Потому что Франция признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

"Мы, как Азербайджанская община нагорно-карабахского региона, осуждаем и порицаем незаконный визит в Нагорный Карабах профессорско-преподавательского состава университета Лиль. С учетом того, что университет Лиль обладает древними и богатыми традициями, является специализированным в нанотехнологиях и высоких технологиях университетом, как же получается, что сотрудники, преподаватели этого университета не собрали информации об оккупированных территориях Азербайджана до поездки туда? Как получается, что они не узнали о том, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана и о факте оккупации Арменией данного региона? Это очень огорчает нас. В частности, это неуважение к международному праву. К тому же мы считаем это оскорблением изгнанных оттуда в результате армянской агрессии азербайджанцев и памяти погибших азербайджанцев", - отметил Т.Гянджалиев.