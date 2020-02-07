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Председатель ОБСЕ рассказал в ООН о Женевской встрече по Карабаху

Председатель ОБСЕ рассказал в ООН о Женевской встрече по Карабаху

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министр и министр по европейским и иностранным делам Албании Эди Рама обратился к  Совету безопасности ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, в ходе выступления Э. Рама рассказал об урегулировании затяжных конфликтов в регионе ОБСЕ , в том числе нагорно-карабахского конфликта.

"Мы также поддерживаем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, под эгидой которых на прошлой неделе на переговорах в Женеве прорабатывались возможные последующие шаги по подготовке населения к миру, а также обсуждались принципы и элементы, которые могли бы послужить основной для урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - сказал Эди Рама.

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