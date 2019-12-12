Турал Гянджалиев: Предоставление Арменией проекта резолюции в Генассамблею ООН говорит об их лицемерии

Руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Турал Гянджалиев распространил заявление.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Армения, удерживающая под оккупацией 20% азербайджанских территорий, представила в Генассамблею ООН проект резолюции, связанный с Международным днем шахмат. Суть проекта резолюции – призыв человечества к миру, интеллектуальной и духовной солидарности.

Очевидно, Армения и на этот раз пытается позиционировать себя в мире как "миролюбивую и сторонницу солидарности". На самом деле же это свидетельствует о бесчестной, лживой и лицемерной природе армянских властей, прикрывающихся высшими ценностями.

Как известно, в Карабахском регионе Азербайджанской Республики существовали большие шахматные традиции.

Во время оккупации Армения разрушила многие здания на территории Карабаха, в том числе здание Шушинской шахматной школы. Разговоры о высших ценностях со стороны Армении, ставшей причиной разрушения не только человеческих жизней, но также и спортивных и культурных очагов с прекрасными традициями, вызывают чувство отвращения. Армения, игнорирующая резолюции такой авторитетной структуры, как Совбез ООН, теперь в этой же структуре распространяет документ, связанный с шахматами, разве это не смехотворно?!

В отличие от Армении, мы, как азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, после возвращения на родные земли в рамках международно признанных границ Азербайджана в условиях справедливого и постоянного мирного сосуществования двух общин восстановим уничтоженные шахматные традиции, мир станет свидетелем этого".