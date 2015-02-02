Турцию и Германию предлагают включить в состав Минской группы ОБСЕ

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Вот уже 20 лет мы высказываем свое недовольство странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ. К сожалению, этот состав группы до сих пор положительно не повлиял на решение ни одного вопроса. Поэтому настало время, чтобы Азербайджан поднял вопрос о пересмотре состава Минской группы ОБСЕ и его расширении". Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на сегодняшнем пленарном заседании заявил депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев.

Он напомнил, что 21 января президент Ильхам Алиев совершил довольно удачный визит в Германию, во время которого канцлер ФРГ госпожа А.Меркель заявила о том, что она всячески будет содействовать разрешению нагорно-карабахской проблемы. "Считаю, что необходимо использовать это обстоятельство и поднять вопрос о включении Германии в состав Минской группы ОБСЕ. Второе предложение - это включение в этот формат Турции. Известно, что Турция является сильным государством в регионе и у нее в определенной степени есть свои интересы в обеих странах. Особенно нужно учесть тот факт, что Армения вот уже на протяжении долгого времени старается открыть границы с Турцией. Считаю, что в этом смысле у Турции есть определенные возможности воздействия на ситуацию, к тому же, она заявляет о том, что открытие границ с Арменией напрямую связано с решением нагорно-карабахской проблемы. Все три страны-сопредседателя до сих пор однозначно поддерживали Армению. Поэтому, чтобы создать этот баланс необходимо пересмотреть состав Минской группы ОБСЕ. Мы планируем поднять этот вопрос на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ", - сказал А.Гулиев.