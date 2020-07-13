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Правящая партия Азербайджана выступила с заявлением в связи с провокацией армян

Правящая партия Азербайджана выступила с заявлением в связи с провокацией армян Бои на Товузском направлении, состоявшиеся из-за провокации армян, могут считаться новым примером боевой мощи азербайджанской армии
Нагорно-карабахский конфликт
13 июля 2020 г. 16:40
Правящая партия Азербайджана выступила с заявлением в связи с провокацией армян

Партия "Ени Азербайджан" выступила с заявлением о провокации армян на Товузском направлении в приграничной зоне.

Как сообщает Report, в заявлении говорится: "Провокация, учиненная 12 июля вооруженными силами Армении на Товузском направлении на границе, вызвала глубокий гнев у всего азербайджанского народа, в том числе, у многотысячных членов партии "Ени Азербайджан". Провокация произошла на территории, не имеющей отношения к Нагорному Карабаху, что свидетельствует о грязных намерениях армянской стороны создать искусственное напряжение на линии соприкосновения. Потерявший все опоры внутри своей страны, диктаторский режим Армении пытается, учиняя провокации на фронте, избавиться от гнева своего народа. Эта не новая тактика армян. Вооруженные силы Азербайджана, наши героические военнослужащие каждый раз дают достойный отпор любой провокации врага, наносят мощные удары по противнику. 12 июля кратковременные бои на границе на Товузском направлении стали наглядным свидетельством этому. Вражеская сторона вновь понесла серьезные потери, враг был отброшен назад и получил достойное наказание за учиненную провокацию.

Бои на Товузском направлении, состоявшиеся из-за провокации армян, могут считаться новым примером боевой мощи азербайджанской армии, ее морально-психологического преимущества, героизма и боевой отваги наших солдат и офицеров.

Эти бои еще раз продемонстрировали, что наши Вооруженные силы под мудрым руководством Верховного главнокомандующего готовы в тот же момент предотвратить любую армянскую провокацию, полностью готовы защитить каждую пядь наших земель. Партия "Ени Азербайджан" заявляет, что гордится нашей героической армией и всегда будет рядом с ней. Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев может быть уверен в том, что каждый член руководимой им партии "Ени Азербайджан", как солдаты, всегда готовы по его приказу продемонстрировать самоотверженность и героизм во имя Родины.

Мы глубоко уверены, что под мудрым руководством Верховного главнокомандующего наши Вооруженные силы и впредь дадут достойный отпор любой провокации врага, освободят наши вооруженные земли, отомстят за наших шехидов, погибших во имя Родины, в том числе, в боях на Товузском направлении – старшего лейтенанта Рашада Махмудова, сержанта Вугара Садыгова, старшего военнослужащего Эльшада Мамедова и рядового Хайяма Дашдемирова.

Да здравствует героическая Азербайджанская армия!".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın hakim partiyası cəbhədəki vəziyyətlə bağlı bəyənat yaydı

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