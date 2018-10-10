Правительство ФРГ: Нагорно-Карабахский регион - часть Азербайджана

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В небольшом опросе на тему "Германо-армянские отношения", отправленном правительству ФРГ группой депутатов Бундестага от радикальной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ; нем. Alternative für Deutschland, AfD), имелись вопросы и по Нагорному Карабаху.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили немецкие СМИ.

Во вводной части ответа правительства ФРГ на запрос отмечается, что: "Правительство Германии особо подчеркивает, что под понятием "германо-армянские отношения" должны пониматься отношения между ФРГ и Республикой Армения. Правительство ФРГ считает находящиеся под контролем вооруженных сил Армении Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих районов частью Азербайджана. Правительство ФРГ не признает сепаратистскую т.н. "Нагорно-Карабахскую республику"".

В ответ на соответствующие пункты запроса (ситуация с правами человека, свободой прессы, меньшинств в Нагорном Карабахе, количество проживающих там немцев и др.) правительство ограничилось ссылкой на это примечание.

Кроме того, на вопрос в запросе: "Как правительство ФРГ оценивает международный правовой статус Нагорного Карабаха?", правительство ответило: "Нагорно-Карабахский регион – часть территории Азербайджанской Республики".