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    Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Кемерли, Мезем, Гызылгаджылы Газахского района, в селе Коханеби Товузского района.

    Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шыхлар, Ширванлы Агдамского района, Карвенд, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

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