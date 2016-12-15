Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из пулеметов

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 33 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, в селе Барекамаван Ноемберянского района, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенные на безымянных высотах и в селе Гаймаглы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района Армении, - позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Джавахирли, Шыхлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.