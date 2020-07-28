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Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 38 раз
Нагорно-карабахский конфликт
28 июля 2020 г. 10:54
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 38 раз.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана. 

С позиций, расположенных в селах Айгепар, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.

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Версия на английском языке Armenians continue to instigate situation on frontline: Defense Ministry
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı bölmələri atəşkəsi 38 dəfə pozub

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