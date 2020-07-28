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Потери Армении постепенно становятся общеизвестны

Потери Армении постепенно становятся общеизвестны 1627 Появились новые факты, подтверждающие, что противник понес больше потерь в результате провокации вооруженных сил Армении на Товузском направлении границы с Азербайджаном. Как сообщает Report, в социальных сетях распространилась аудиозапись матери
Нагорно-карабахский конфликт
28 июля 2020 г. 19:45
Потери Армении постепенно становятся общеизвестны

Появились новые факты, подтверждающие, что противник понес больше потерь в результате провокации вооруженных сил Армении в Товузском направлении азербайджано-армянской границы.

Как сообщает Report, в социальных сетях распространилась аудиозапись матери одного из погибших армянских солдат.

В записи женщина сообщает, что потеряла сына в результате мер, осуществленных азербайджанской армией, однако тело было ей выдано на определенных условиях, имена погибших солдат скрываются. Кроме того, отмечается, что высокопоставленные армянские военные жестоко обращаются с солдатскими матерями.

Политолог Ильгар Велизаде, комментируя напряженную ситуацию в Армении после провокации, совершенной армянскими вооруженными силами в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, отметил, что сокрытие потерь со стороны официального Еревана носит традиционный характер:

"Мы не впервые сталкиваемся с фактом сокрытия армянской стороной потерь. Во время апрельских боев 2016 года армянская сторона также не предоставила точных данных о потерях. Эта информация была предоставлена обществу благодаря оппозиционной прессе или неправительственным организациям. После смены власти в 2018 году правительство Никола Пашиняна обнародовало точные цифры потерь армянской армии в апрельских боях. То есть общественность смогла узнать точные данные только через два года".

По словам эксперта, если правительство Н.Пашиняна обнародует точное число потерь, понесенных в ходе последней провокации, это может иметь очень серьезные политические последствия:

"Повторяется аналогичная ситуация. Причина этого кроется в чувствительном восприятии обществом таких фактов, а также могут быть политические последствия. Армянская сторона скрывает точное количество потерь во избежание политических осложнений. Думаю, постепенно информация будет просачиваться общественности в том или ином виде. Кроме того, в Армении к власти стремятся различные политические группы. Утечка этих данных может быть одним из важных элементов в их борьбе за власть".

Отметим, что подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций предприняли попытку перейти в наступление в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен удар, он отступил, понеся потери.

Активные военные столкновения продлились до 16 июля. В результате было уничтожено свыше 100 единиц живой силы противника, большое количество техники выведено из строя.

Правительство Армении признало лишь малую часть потерь.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanın itkiləri getdikcə üzə çıxır

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