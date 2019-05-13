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Сессия о карабахском конфликте на региональном форуме в Тбилиси вызвала недовольство

Посвященная карабахскому конфликту сессия вызвала недовольство

На посвященной нагорно-карабахскому конфликту сессии в рамках проходящего в Тбилиси VI Южно-кавказского форума безопасности между участниками мероприятия возникло недовольство. 

Как сообщает грузинское бюро Report, недовольство было связано с неучастием на сессии азербайджанского делегата. 

В качестве модератора сессии выступил редактор ресурса "Eurasianet.org" по Кавказу Джошуа Кучера, экспертов -  аналитик грузинского офиса Международной кризисной группы Олеся Вартанян и региональный менеджер по Кавказу организации "International Alert" Софиа Пугслей.  

На онлайн-платформе мероприятия был размещен вопрос "Почему на посвященной армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту панели нет спикера, представляющего Азербайджан? Как вы думаете, это справедливый подход?". 

Модератор отметил, что участников сессии определяет организатор форума - организация "Stratpol". Соответственно за данный вопрос отвечает сам организатор. 

Подключившись к дискуссиям на сессии, представитель организации "Stratpol" отметил, что ежегодно на сессии форума, связанном с нагорно-карабахским конфликтом, участвуют как представители Азербайджана, так и Армении: "В этом году принято решение внести некоторые изменения в данный формат".  

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