О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посольство требует расследования в связи с гражданами Франции, воевавшими в Карабахе

Посольство требует расследования в связи с гражданами Франции, воевавшими в Карабахе Посольство Азербайджана во Франции обратилось в соответствующие правоохранительные органы этой страны для проведения расследования в связи с военными преступлениями, совершенными гражданами Франции армянского и неармянского происхождения в Нагорном Караба
Нагорно-карабахский конфликт
20 ноября 2020 г. 19:58
Посольство требует расследования в связи с гражданами Франции, воевавшими в Карабахе

Посольство Азербайджана во Франции обратилось в соответствующие правоохранительные органы этой страны для проведения расследования в связи с военными преступлениями, совершенными гражданами Франции армянского и неармянского происхождения в Нагорном Карабахе.

Как сообщает европейское бюро Report, посольство обратилось в республиканскую прокуратуру и Национальную прокуратуру Франции по борьбе с терроризмом для проведения расследования с целью дачи правовой оценки действиям этих лиц, представляющих большую угрозу для международной и региональной безопасности.

Напомним, что в ходе военных операций Азербайджана в Нагорном Карабахе во французской прессе были распространены многочисленные сведения о том, что несколько французских наемников армянского и неармянского происхождения отправились в Армению для участия вместе с армянскими вооруженными силами в боях на оккупированных территориях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Səfirlik Qarabağda döyüşən Fransa vətəndaşları ilə bağlı istintaq tələb edir

Новости партнеров

Самое читаемое

Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
14 ноября 2020 г. 13:42
Выявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
ФотоВыявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
15 ноября 2020 г. 10:30
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
16 ноября 2020 г. 15:15
Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша
Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша
14 ноября 2020 г. 11:08
В Уджаре машина скорой помощи сбила пешехода
ФотоВ Уджаре машина скорой помощи сбила пешехода
14 ноября 2020 г. 07:24
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
14 ноября 2020 г. 16:16
Завершились переговоры Турции и России о контроле над прекращением огня в Карабахе
Завершились переговоры Турции и России о контроле над прекращением огня в Карабахе
14 ноября 2020 г. 14:34
Сегодня Кельбаджарский район возвращается Азербайджану
Сегодня Кельбаджарский район возвращается Азербайджану
15 ноября 2020 г. 00:00
В Джебраиле задержаны незаконно прошедшие комендантский пост
В Джебраиле задержаны незаконно прошедшие комендантский пост
16 ноября 2020 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi