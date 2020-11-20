Посольство требует расследования в связи с гражданами Франции, воевавшими в Карабахе

Посольство Азербайджана во Франции обратилось в соответствующие правоохранительные органы этой страны для проведения расследования в связи с военными преступлениями, совершенными гражданами Франции армянского и неармянского происхождения в Нагорном Караба

Посольство Азербайджана во Франции обратилось в соответствующие правоохранительные органы этой страны для проведения расследования в связи с военными преступлениями, совершенными гражданами Франции армянского и неармянского происхождения в Нагорном Карабахе.

Как сообщает европейское бюро Report, посольство обратилось в республиканскую прокуратуру и Национальную прокуратуру Франции по борьбе с терроризмом для проведения расследования с целью дачи правовой оценки действиям этих лиц, представляющих большую угрозу для международной и региональной безопасности.

Напомним, что в ходе военных операций Азербайджана в Нагорном Карабахе во французской прессе были распространены многочисленные сведения о том, что несколько французских наемников армянского и неармянского происхождения отправились в Армению для участия вместе с армянскими вооруженными силами в боях на оккупированных территориях.