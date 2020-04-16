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Посольство: Швейцария считает незаконными "выборы" в Карабахе

Посольство: Швейцария считает незаконными "выборы" в Карабахе

Швейцария не признает так называемые "выборы", организованные сепаратистами на оккупированных территориях Азербайджана. 

Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Швейцарии. 

"Швейцария считает незаконными и недействительными "выборы" на оккупированных территориях Азербайджанской Республики",- отметили в дипмиссии. 

Напомним, организованные Арменией 31 марта этого года на оккупированных территориях Азербайджанской Республики незаконные "выборы" были резко осуждены и не приняты международной общественностью.

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