Посольство: Швейцария считает незаконными "выборы" в Карабахе

Швейцария не признает так называемые "выборы", организованные сепаратистами на оккупированных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Швейцарии.

"Швейцария считает незаконными и недействительными "выборы" на оккупированных территориях Азербайджанской Республики",- отметили в дипмиссии.

Напомним, организованные Арменией 31 марта этого года на оккупированных территориях Азербайджанской Республики незаконные "выборы" были резко осуждены и не приняты международной общественностью.