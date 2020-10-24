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МИД РФ: Погибший в результате ракетного обстрела Мяков похоронен в Гяндже

МИД РФ: Погибший в результате ракетного обстрела Мяков похоронен в Гяндже В церемонии принимали участие заместитель руководителя Русской общины Гянджи Ирина Калашникова и настоятель храма Александра Невского в Гяндже отец Варфоломей
Нагорно-карабахский конфликт
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24 октября 2020 г. 17:54
МИД РФ: Погибший в результате ракетного обстрела Мяков похоронен в Гяндже

"24 октября 2020 года власти Азербайджана уведомили посольство о том, что в больнице города Гянджи от полученных в результате ракетного обстрела 17 октября ранений скончался гражданин России Маяков Артур Васильевич 2007 года рождения".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД России.

Маяков похоронен 24 октября в Гяндже. В церемонии принимали участие заместитель руководителя Русской общины Гянджи Ирина Калашникова и настоятель храма Александра Невского в Гяндже отец Варфоломей.

"В связи с этим скорбным событием посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Gəncənin atəşə tutulması zamanı həlak olan Mayakov dəfn edilib

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