МИД РФ: Погибший в результате ракетного обстрела Мяков похоронен в Гяндже

"24 октября 2020 года власти Азербайджана уведомили посольство о том, что в больнице города Гянджи от полученных в результате ракетного обстрела 17 октября ранений скончался гражданин России Маяков Артур Васильевич 2007 года рождения".
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД России.
Маяков похоронен 24 октября в Гяндже. В церемонии принимали участие заместитель руководителя Русской общины Гянджи Ирина Калашникова и настоятель храма Александра Невского в Гяндже отец Варфоломей.
"В связи с этим скорбным событием посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.