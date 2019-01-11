 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол Японии: Мы выступаем за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта

    Барда. 11 января. REPORT.AZ/ "Продолжающаяся долгие годы неурегулированность нагорно-карабахского конфликта беспокоит правительство Японии".

    Как сообщает карабахского бюро Report, об этом в Бардинском районе журналистам заявил посол Японии в Азербайджане Теруйуки Каторе.

    По его словам, правительство Японии также пострадало от войны: "Нынешняя конституция Японии была принята в 1947 году. По конституции страны, Япония - мирное государство. Для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе необходимо урегулировать нагорно-карабахский конфликт. Япония поддерживает усилия стран-сопредседателей Минской группы в связи с конфликтом и ожидает мирного урегулирования конфликта на основе принципов международного права".

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi