Посол Японии: Мы выступаем за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Барда. 11 января. REPORT.AZ/ "Продолжающаяся долгие годы неурегулированность нагорно-карабахского конфликта беспокоит правительство Японии".

Как сообщает карабахского бюро Report, об этом в Бардинском районе журналистам заявил посол Японии в Азербайджане Теруйуки Каторе.

По его словам, правительство Японии также пострадало от войны: "Нынешняя конституция Японии была принята в 1947 году. По конституции страны, Япония - мирное государство. Для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе необходимо урегулировать нагорно-карабахский конфликт. Япония поддерживает усилия стран-сопредседателей Минской группы в связи с конфликтом и ожидает мирного урегулирования конфликта на основе принципов международного права".