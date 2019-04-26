Посол: Отдельные регионы или города Франции не могут иметь собственную дипломатию

Важно, чтобы позиция Франции в МГ ОБСЕ не ставилась под вопрос.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на пресс-конференции заявил посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

По словам посла, участие Франции в МГ ОБСЕ является важным достижением.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли сотрудничество между отдельными городами Франции и Карабаха, Лакот пояснил, что на уровне населения это общение возможно, и оно есть. "Однако отдельные регионы или города Франции не могут иметь собственную дипломатию. Дипломатия должна быть едина и отвечать единым правилам игры", - добавил дипломат.