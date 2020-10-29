Посол Узбекистана: Гибель мирных жителей недопустима

"Мы увидели все своими глазами. Я весьма опечален всем увиденным"

"Число погибших мирных жителей при ракетных обстрелах Армении мирных городов Азербайджана уже превысило 80 человек. Это недопустимо".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов журналистам в Барде.

По его словам, представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили сегодня этот город, чтобы воочию увидеть последствия ракетных обстрелов.

"Мы увидели все своими глазами. Я весьма опечален всем увиденным. И главное гибелью мирного населения, особенно детей. Серьезную обеспокоенность также вызывает то, что география ракетных обстрелов мирного населения имеет тенденцию к расширению", - заявил посол Узбекистана.

Дипломат выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при ракетных обстрелах Барды.