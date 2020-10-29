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Посол Узбекистана: Гибель мирных жителей недопустима

Посол Узбекистана: Гибель мирных жителей недопустима "Мы увидели все своими глазами. Я весьма опечален всем увиденным"
Нагорно-карабахский конфликт
29 октября 2020 г. 13:33
Посол Узбекистана: Гибель мирных жителей недопустима
Бахром Ашрафханов

"Число погибших мирных жителей при ракетных обстрелах Армении мирных городов Азербайджана уже превысило 80 человек. Это недопустимо".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов журналистам в Барде.

По его словам, представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили сегодня этот город, чтобы воочию увидеть последствия ракетных обстрелов.

"Мы увидели все своими глазами. Я весьма опечален всем увиденным. И главное гибелью мирного населения, особенно детей. Серьезную обеспокоенность также вызывает то, что география ракетных обстрелов мирного населения имеет тенденцию к расширению", - заявил посол Узбекистана.

Дипломат выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при ракетных обстрелах Барды.

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