Посол: Турция считает важным скорое урегулирование карабахского конфликта

"Турция и Азербайджан - одна нация, два государства. Нас следует гордиться нашими международными проектами. Мы намерены продолжить этот процесс".
Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал на проходящем в Баку заседании Всемирной ассоциации советов печати.
Посол подчеркнул важность скорого урегулирования нагорно-карабахского конфликта: "Армяне, убившие сотни людей в Ходжалы, обвиняют Турцию в совершении геноцида. Явить миру все эти факты - одна из самых больших задач, стоящих перед СМИ Турции и Азербайджана".
İlkin PirəliАвтор новости