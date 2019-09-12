Посол: Турция считает важным скорое урегулирование карабахского конфликта

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"Турция и Азербайджан - одна нация, два государства. Нас следует гордиться нашими международными проектами. Мы намерены продолжить этот процесс".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал на проходящем в Баку заседании Всемирной ассоциации советов печати.

Посол подчеркнул важность скорого урегулирования нагорно-карабахского конфликта: "Армяне, убившие сотни людей в Ходжалы, обвиняют Турцию в совершении геноцида. Явить миру все эти факты - одна из самых больших задач, стоящих перед СМИ Турции и Азербайджана".