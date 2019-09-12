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Посол: Турция считает важным скорое урегулирование карабахского конфликта

Посол: Турция считает важным скорое урегулирование карабахского конфли
© Report / Firi Salim

"Турция и Азербайджан - одна нация, два государства. Нас следует гордиться нашими международными проектами. Мы намерены продолжить этот процесс". 

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал на проходящем в Баку заседании Всемирной ассоциации советов печати. 

Посол подчеркнул важность скорого урегулирования нагорно-карабахского конфликта: "Армяне, убившие сотни людей в Ходжалы, обвиняют Турцию в совершении геноцида. Явить миру все эти факты - одна из самых больших задач, стоящих перед СМИ Турции и Азербайджана".

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