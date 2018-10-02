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    Посол Турции: Мы всегда рядом с Азербайджаном в вопросе нагорно-карабахского урегулирования

    Отношения с Азербайджаном имеют исключительное значение для Турции
    © Report

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Отношения с Азербайджаном имеют исключительное значение для Турции.

    Как передает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, выступая на панели "Культурная дипломатия Турции" в Университете АДА.

    "Мы всегда рядом с Азербайджаном, в частности, в вопросе нагорно-карабахского конфликта. Мы готовы оказать Азербайджану всяческую поддержку в этом вопросе. С момента обретения Азербайджаном независимости мы были и впредь будем рядом с ним", - отметил посол.

    Дипломат также заявил, что одним из важнейших направлений в отношениях Азербайджана и Турции являются культурные связи.

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