Посол Турции: Ходжалинская трагедия – самое большое горе XX века

"Я открыто заявляю, пока виновники Ходжалинской трагедии не будут наказаны, этот вопрос не будет закрыт".



Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал сказал журналистам во время посещения мемориала памяти жертв Ходжалинской трагедии.



Посол отметил, что представители турецких общин в Азербайджане также посетили памятник, чтобы почтить память шехидов: "Ходжалинская трагедия – это незабываемая скорбь, самое большое горе XX века. Несмотря на то, что с ночи, попавшей в историю как "мрачная ночь", минуло 28 лет, виновники трагедии все еще не предстали перед судом, что является большой ошибкой. Турецкая Республика, как и всегда, поддерживает Азербайджан в этот тяжелый день. Мы - одна нация, два государства. Да упокоит Всевышний души невинно убиенных ходжалинцев".