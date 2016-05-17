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Посольство Великобритании поприветствовало проведение встречи президентов Азербайджана и Армении

Посольство Великобритании поприветствовало проведение встречи президентов Азербайджана и Армении
Об этом говорится в комментарии посольства Великобритании в Азербайджане по поводу прошедшей в Вене встречи президентов

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "Мы приветствуем обсуждения по нагорно-карабахскому урегулированию между президентами Азербайджана и Армении".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии посольства Великобритании в Азербайджане по поводу прошедшей накануне в Вене встречи президентов.

Напомним, что по итогам встречи главы двух стран договорились придерживаться обязательств по соблюдению перемирия и мирного решения конфликта, снизить риски дальнейшей эскалации конфликта, а также провести новую встречу в июне.

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