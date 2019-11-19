Посол США: Вопрос урегулирования карабахского конфликта имеет важное значение для нас

"США крайне заинтересованы в урегулировании нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом посол США Эрл Литценбергер заявил во время прямого подключения в Facebook, отвечая на вопрос пользователя соцсетей о том, "Если позиция США по нагорно-карабахскому вопросу справедлива, то почему Соединенные Штаты не вводят санкции против Армении, а наоборот оказывают стране-агрессору финансовую помощь".

"Уверяю вас, что вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта имеет важное значение для США. Также отмечу, что я обсуждаю эту тему при каждой своей встрече. США являются одними из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в этой связи Соединенные Штаты сотрудничают с обеими сторонами, выражают свою приверженность выполнению обязательств по поиску путей мирного урегулирования конфликта".

Он подчеркнул, что усилия США основываются на принципах заключительного Хельсинского акта.

"Хочу вновь отметить, что США очень заинтересованы в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Знаете, мы вместо того, чтобы вводить санкции, предпочитаем работать с обеими сторонами для того, чтобы наладить контакт между ними и в итоге найти пути решения этого конфликта", - заключил дипломат.