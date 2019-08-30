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Посол США прокомментировал заявление Пашиняна Карабах принадлежит Армении

​Посол США прокомментировал заявление Пашиняна «Карабах принадлежит

Посол США в Азербайджане Ли Литценбергер прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Карабах- это Армения, и точка», сделанное на выступлении на «Панармянских играх», проходивших в оккупированном городе Ханкенди.

Как передаёт Report, посол заявил журналистам, что он осуждает насилие.

«Мы всегда призываем обе стороны воздержаться от риторики, которая пропагандирует насилие и увеличивает напряжение. Мы с нетерпением ждем встречи министров иностранных дел обеих стран и надеемся, что эта встреча состоится в сентябре. Это будет продолжением диалога, и мы призываем обе стороны обратить на это внимание», - добавил посол. 

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