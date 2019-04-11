Посол США прокомментировал предстоящую встречу глав МИД Азербайджана и Армении

"Я рад , что стороны конфликта продолжают встречаться. Стало известно, что пройдет следующая встреча. Это именно то, что пытаются сделать сопредседатели МГ ОБСЕ".

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил посол США в Азербайджана Эрл Литценбергер.

Комментируя Венскую встречу лидеров Азербайджана и Армении, а также предстоящую 15 апреля в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении, посол США подчеркнул, что сопредседатели пытаются "создать среду, место встречи, оказать поддержку, чтобы стороны встречались и обсуждали сложные вопросы, которые разделяют их сейчас".

"Наша цель - это достижение мира, и это универсальный общечеловеческий мессидж", - заявил посол.