Посол США: Обмен пленными между Азербайджаном и Арменией является важным шагом по построению доверия

США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, были рады возможности принять у себя встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"Я рад, что последующим шагом после этой встречи стал обмен некоторыми пленными Такого рода маленькие шаги помогают строить доверие, которое необходимо для решения существующих сложных вопросов и достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. И наша цель - поддерживать подобные действия сторон", - сказал он.

Отметим, что последняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоялась 20 июня этого года в Вашингтоне.