Поcол США: Мы рады, что министры договорились о проведении новой встречи по Карабаху

"Мы были рады, что переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию были проведены в США".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

"Мы были рады, что переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении были проведены в США. Целью встречи было поддержать продолжение переговоров по урегулированию путем мирных переговоров. Рады, что министры пришли к согласию о проведении новой встречи, - сказал он.

Отметим, что последняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоялась 20 июня этого года в Вашингтоне.