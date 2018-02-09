Посол России: У сопредседателей МГ ОБСЕ не может быть конкретного рецепта по решению карабахского вопроса

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Нагорно-карабахское урегулирование находится в сфере ответственности Минской группы ОБСЕ. Сопредседатели МГ ОБСЕ - Россия, Франция и США осуществляют лишь посреднические действия. А это значит, что ни у России, ни у Франции, ни у США не может быть конкретного "рецепта" по решению этой проблемы".

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил посол России в Армении Иван Волынкин.

Он отметил, что договориться по ее урегулированию могут лишь сами Армения и Азербайджан.

"Россия вместе с США и Францией делает всё, чтобы создать условия для этого. Так что окончательное решение – в руках Еревана и Баку", - подчеркнул он.