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Посол России: Москва приветствует продолжение переговорного процесса по Карабаху

Посол: Москва рада продолжению переговорного процесса по Карабаху

Москва приветствует продолжение переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию

Как сообщает Report, об этом посол России в Азербайджане Михаил Бочарников заявил на пресс-конференции.

При этом посол отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не раскрывают деталей своих предложений по урегулированию карабахского конфликта: "В их совместном заявлении говорилось о гуманитарной сфере и поддержании безопасности. Министры иностранных дел приняли предложение встретиться в ближайшее время. О чем будет сообщено". 

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