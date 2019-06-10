Посол России: Москва приветствует продолжение переговорного процесса по Карабаху

Москва приветствует продолжение переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию

Как сообщает Report, об этом посол России в Азербайджане Михаил Бочарников заявил на пресс-конференции.

При этом посол отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не раскрывают деталей своих предложений по урегулированию карабахского конфликта: "В их совместном заявлении говорилось о гуманитарной сфере и поддержании безопасности. Министры иностранных дел приняли предложение встретиться в ближайшее время. О чем будет сообщено".