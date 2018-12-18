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Посол: Москва работает над налаживанием диалога между Баку и Ереваном

Посол: Москва работает над налаживанием диалога между Баку и Ереваном

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Россия работает над созданием возможностей прямого диалога между Азербайджаном и Арменией по нагорно- карабахскому конфликту.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом заявил на пресс-конференции посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Наша позиция неизменна, Сергей Лавров  это еще раз подтвердил, мы намерены продолжать работать в формате Минской группы ОБСЕ. Мы исходим из безальтернативности мирному решению на основе согласия двух сторон", -  отметил Копыркин.

По его словам, одно из направлений работы – стимулирование, создание возможности для налаживания прямого диалога между сторонами. 

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