Посол: Москва работает над налаживанием диалога между Баку и Ереваном

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Россия работает над созданием возможностей прямого диалога между Азербайджаном и Арменией по нагорно- карабахскому конфликту.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом заявил на пресс-конференции посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Наша позиция неизменна, Сергей Лавров это еще раз подтвердил, мы намерены продолжать работать в формате Минской группы ОБСЕ. Мы исходим из безальтернативности мирному решению на основе согласия двух сторон", - отметил Копыркин.

По его словам, одно из направлений работы – стимулирование, создание возможности для налаживания прямого диалога между сторонами.