Посол: Катар признает территориальную целостность Азербайджана

"Катар признает территориальную целостность Азербайджана".
Как сообщает Report, об этом новый посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдуллах Хамад Абдуллах Аль-Хинзаб сказал на встрече с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым.
Он отметил, что его страна в рамках международных организаций и мероприятий всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана.
На встрече стороны обсудили перспективы военного сотрудничества, региональную безопасность, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и вопросы, представляющие взаимный интерес.
Səid QəribАвтор новости