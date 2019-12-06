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Посол: Катар признает территориальную целостность Азербайджана

Посол: Катар признает территориальную целостность Азербайджана

"Катар признает территориальную целостность Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом новый посол Катара в Азербайджане Фейсал бин Абдуллах Хамад Абдуллах Аль-Хинзаб сказал на встрече с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым.

Он отметил, что его страна в рамках международных организаций и мероприятий всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана.

На встрече стороны обсудили перспективы военного сотрудничества, региональную безопасность, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и вопросы, представляющие взаимный интерес.

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