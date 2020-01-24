Посол: Израиль поддерживает территориальную целостность Азербайджана

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Израиль полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил новоназначенный посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Израиль признает территориальную целостность Азербайджана. Израиль сам был вовлечен в конфликты, и знает чем чреват конфликт. Мы полностью поддерживаем все усилия Минской группы ОБСЕ в направлении урегулирования карабахского конфликта. Израиль всецело поддержит соглашение между сторонами", - заявил израильский посол.