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Посол Германии: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении - позитивный сигнал

Посол Германии: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении
© Report / Sultana Ahmadbayli

"Нагорно- карабахский конфликт очень сложен, и мы благодарим сопредседателей Минской группы ОБСЕ за содействие мирному урегулированию конфликта".

Как сообщает Report, об этом на пресс- конференции заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

"Я знаю, что в таких случаях все хотят скорейшего решения проблемы, но в реальности нужно терпение и время. Мы также были свидетелем разделения Германии. Но время все уладило", - отметил посол.

Посол Германии также поприветствовал очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении, состоявшуюся в Нью-Йорке 24 сентября. "Правда, эта встреча не привела к решению конфликта, но сам факт, что два министра встретились - это уже позитивный сигнал", - заявил В. Маниг. 

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