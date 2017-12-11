Посол: Франция продолжит усилия для достижения прогресса в урегулировании карабахского конфликта

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Франция выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявила журналистам посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше, посетив новый поселок, возведенный для вынужденных переселенцев в Тертере.

"Франция выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Франция продолжит прикладывать усилия в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ для достижения прогресса", - заявила А. Буше.

По ее словам, она впервые находится здесь. "Я достаточно впечатлена качеством зданий, которые здесь возведены - и школы, и квартиры. Я думаю, что это очень важно, потому что необходимо заботиться о жизни людей. И это все показывает, насколько важно достичь мирного урегулирования", - подчеркнула дипломат.