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Франция поддерживает продолжение переговоров по карабахскому конфликту

Посол Франции: Поддерживаем продолжение переговоров по Карабаху

© Report/Elchin Murad

Мы  поддерживаем  продолжение переговоров по нагорно-карабахскому конфликту.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Франции в Азербайджане Закари Грос.

"Надеюсь, что 2020 год будет успешным для переговорного процесса, и не будет наблюдаться эскалация (на линии соприкосновения -ред.)",- заявил посол.

28-30 января в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

По итогам было принято решение, что очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в ближайшее время. 

Ранее посол США в Азербайджане также выразил надежду на продолжение переговоров на карабахскому конфликту. 

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