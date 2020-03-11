Франция поддерживает продолжение переговоров по карабахскому конфликту

Мы поддерживаем продолжение переговоров по нагорно-карабахскому конфликту.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Франции в Азербайджане Закари Грос.
"Надеюсь, что 2020 год будет успешным для переговорного процесса, и не будет наблюдаться эскалация (на линии соприкосновения -ред.)",- заявил посол.
28-30 января в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.
По итогам было принято решение, что очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в ближайшее время.
Ранее посол США в Азербайджане также выразил надежду на продолжение переговоров на карабахскому конфликту.