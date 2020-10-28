О нас
Report Georgia

Посол Беларуси призвал Армению прекратить удары по городам Азербайджана

Посол Беларуси призвал Армению прекратить удары по городам Азербайджана "Резолюции ООН должны быть незамедлительно выполнены. Азербайджан требует это и это правильно"
Нагорно-карабахский конфликт
383
28 октября 2020 г. 13:32
Посол Беларуси призвал Армению прекратить удары по городам Азербайджана

"Мирные жители, дети и старики не должны становиться жертвами такой трагедии".

Как сообщает Report, об этом посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович заявил журналистам в ходе своего визита в Гянджу.

"Я выражаю глубокие соболезнования жителям Гянджи и всему народу Азербайджана. Скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от этих ударов и вечная память тем, кто погиб. Я призываю прекратить удары по городам Азербайджана. Этот город вне зоны боевых действий, здесь нет никаких военных объектов, я сам это увидел, в чем их вина?", - сказал он.

Посол также отметил, что необходимо, как можно скорее, приступить к мирным переговорам.

"Резолюции ООН должны быть незамедлительно выполнены. Азербайджан требует это и это правильно. Необходимо вернуться именно к результативным переговорам, с соблюдением территориальной целостности Азербайджана", - заявил посол Беларуси.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Belarus səfiri: "Ermənistan dinc şəhərlərə hücumlara son qoymalıdır"

Новости партнеров

Самое важное

Барда вновь подвергается обстрелу, есть погибшие
ФотоБарда вновь подвергается обстрелу, есть погибшие
28 октября 2020 г. 13:55
В Барде похоронена погибшая 7-летняя Айсу
ФотоВ Барде похоронена погибшая 7-летняя Айсу
28 октября 2020 г. 12:08
Названа ракета, выпущенная ВС Армении по Барде
ФотоНазвана ракета, выпущенная ВС Армении по Барде
27 октября 2020 г. 18:51
Режим прекращения огня всегда нарушался Арменией - ХРОНОЛОГИЯ
Режим прекращения огня всегда нарушался Арменией - ХРОНОЛОГИЯ
27 октября 2020 г. 18:34
Президент: Из базы в Гюмри идут поставки армянским вооруженным силам
Президент: Из базы в Гюмри идут поставки армянским вооруженным силам
27 октября 2020 г. 15:16
МО: Информация об обстреле пограничной заставы на территории Армении ложная
МО: Информация об обстреле пограничной заставы на территории Армении ложная
27 октября 2020 г. 12:19
Репорту 6 лет: Увековечиваем победоносные страницы истории Азербайджана
Репорту 6 лет: Увековечиваем победоносные страницы истории Азербайджана
27 октября 2020 г. 10:46
Прошел месяц с момента начала операций по освобождению земель от оккупации
Прошел месяц с момента начала операций по освобождению земель от оккупации
27 октября 2020 г. 00:00
Освобожденное от оккупации село Ханлыг в Губадлинском районе
ВидеоОсвобожденное от оккупации село Ханлыг в Губадлинском районе
26 октября 2020 г. 22:48
Напряжение между армянскими военными достигло апогея
ВидеоНапряжение между армянскими военными достигло апогея
26 октября 2020 г. 22:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi