Посол Азербайджана в России обратился к соотечественникам

Посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы обратился к проживающим в России азербайджанцам с призывом не поддаваться провокациям армян.

Посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы обратился к проживающим в России азербайджанцам с призывом не поддаваться провокациям армян.

Как сообщает Report со ссылкой на дипмиссию, посол подчеркнул необходимость быть вместе, чтобы дать достойный отпор провокациям, но при этом не опускаться на уровень уличных драк.

"Сегодня Первый вице-президент Азербайджанской Республики уважаемая Мехрибан ханум Алиева обратилась ко всем азербайджанцам и поблагодарила каждого, кто в эти дни возвысил свой голос и поднял флаг Азербайджана. Её обращение пронизано болью за происходящие акты вандализма, заботой о представителях Азербайджана, гневным осуждением насилия и призывом к разуму.

Обращаюсь ко всем нашим соотечественникам, живущим в России с просьбой внимательно ознакомиться с этим воззванием женщины, матери, государственного деятеля, вникнуть в смысл её слов.

Мехрибан ханум Алиева, дав политическую оценку последним событиям, подчеркнула, что произошедшее наглядно демонстрирует насколько серьёзную угрозу для мирного азербайджанского населения представляет захватническая политика Армении и нашим долгом является донесение этой истины до мирового сообщества.

Как отмечено в обращении, сегодня нашей основной задачей является объединение и требование справедливого расследования актов насилия и привлечения виновных к ответственности. Она особо подчеркнула, что никакие провокации не заставят нас свернуть с истинного пути.

Нам необходимо быть вместе, чтобы дать достойный отпор провокациям, но при этом не опускаться на уровень уличных драк. Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля.

Вы живёте в России, многие из Вас являются гражданами этой Великой страны. Прошу Вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть. В условиях пандемии берегите себя для нашей справедливой борьбы, не нарушая законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, поскольку у нас с Вами единая цель – защита Родины, восстановление ее территориальной целостности и исторической правды.

Мы гордимся патриотически настроенными соотечественниками!

Справедливость на нашей стороне и она обязательно восторжествует!!!

Я рядом с Вами!",- говорится в обращении посла.

