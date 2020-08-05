Посол Азербайджана разоблачил ложь армян в итальянской прессе

Конфликт является результатом территориальных притязаний армян

Не секрет, что в различных странах армянское лобби оказывает давление на прессу, объективно освещающую происходящее, а также на политиков, исследователей и журналистов, предпринимая попытки манипулировать фактами и дезинформировать общественность.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Италии, в целях доведения до итальянской общественности правдивой информации, на портале Kmetro0 было опубликовано интервью посла Азербайджана в Италии Мамеда Ахмедзаде.

В интервью дипломат поведал о последствиях оккупационной политики Армении против Азербайджана, недавней военной провокации армян в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, намерениях армянской стороны, отнюдь неслучайно выбравшей местом совершения провокации стратегического участка, через который пролегает Южный газовый коридор.

Посол подчеркнул, что представая в образе "великомучеников", армяне вводят в заблуждение мировую общественность и при этом пытаются переложить вину на Азербайджан.

Посол отметил, что вместо признания рисков, вызванных совершенной провокацией, армяне принялись распространять надуманную информацию о возможном нанесении удара по Мецаморской АЭС.

Кроме того, армянские общины в различных уголках мира пытались организовать нападения на дипломатические представительства Азербайджана, нанеся им серьезный ущерб, заявил посол.

М.Ахмедзаде отметил, что армянская сторона пытается представить нагорно-карабахский конфликт в контексте религиозной конфронтации, хотя этот конфликт не имеет ничего общего с религиозным фактором и является результатом территориальных притязаний армян.

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