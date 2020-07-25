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Посол Азербайджана проинформировал мексиканских радиослушателей о провокациях армян

Посол Азербайджана проинформировал мексиканских радиослушателей о провокациях армян Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов дал интервью местным радиостанциям на тему недавних провокаций армянской стороны
Нагорно-карабахский конфликт
25 июля 2020 г. 06:19
Посол Азербайджана проинформировал мексиканских радиослушателей о провокациях армян

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов дал интервью местным радиостанциям на тему недавних провокаций армянской стороны.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, в эфире станций  Radio Chapultepec и Noticias MVS, имеющих многомиллионную аудиторию слушателей, М.Талыбов проинформировал об истории и сути нагорно-карабахского конфликта, отметив, что ВС Армении оккупировали Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, в общей сложности одну пятую часть территории Азербайджана, и, руководствуясь политикой крайнего национализма и расизма, осуществили на этих территориях этническую чистку, в результате чего 10 процентов населения Азербайджана были изгнаны с родных земель. 

Отметив, что резолюции Совета Безопасности ООН по конфликту требуют немедленного освобождения этих территорий, М.Талибов сообщил, что хотя с момента принятия документов прошло 27 лет, армянская сторона проигнорировала эти резолюции.

Посол рассказал, что, начиная с 12 июля, армянские вооруженные силы в очередной раз нарушили режим прекращения огня и на этот раз неожиданно атаковали позиции азербайджанской армии в Товузском районе. Он донес до сведения, что при отражении этих атак погибли 12 военнослужащих азербайджанской армии и один мирный житель.

М.Талыбов сообщил, что в последние дни армяне, проживающие в таких городах, как Лос-Анджелес и Брюссель, совершили нападения на дипломатические миссии нашей страны и обычных азербайджанцев, подчеркнув, что десятки наших соотечественников получили серьезные ранения. Посол сказал, что нынешняя ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, учитывая совершенные армянами в прошлом террористические акты, в том числе убийства десятков турецких дипломатов.

Отметив, что Азербайджан вносит исключительный вклад в развитие региона, где энергетические и инфраструктурные проекты мирового уровня реализуются по инициативе нашей страны, посол сказал, что главной угрозой миру и безопасности в регионе является присутствие армянских вооруженных сил на суверенных территориях Азербайджана.

Посол подчеркнул, что Мексика поддерживает международное право и принцип территориальной целостности стран, и, как и другие члены международного сообщества, поддерживает четыре резолюции Совбеза ООН, и поблагодарил Мексику эту позицию.

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Версия на азербайджанском языке Meksikanın radiokanallarında Ermənistanın işğalı faktları açıqlanıb
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