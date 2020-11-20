Посол Афганистана поздравил народ Азербайджана

Посол Афганистана в Азербайджане Амануллах Джейхун поздравил азербайджанский народ с освобождением от оккупации Агдамского района.

Посол Афганистана в Азербайджане Амануллах Джейхун поздравил азербайджанский народ с освобождением от оккупации Агдамского района.

Об этом Report сообщили в дипмиссии Афганистана в Азербайджане.

"Это исторический день. Агдамский район освобожден от оккупации спустя 28 лет. Азербайджанский народ празднует радостные моменты. Мы разделяем эту радость азербайджанского народа. С того момента как я прибыл в Азербайджан, я наблюдаю как под руководством Верховного главнокомандующего Азербайджана Ильхама Алиева освобождались оккупированные территории страны. Поздравляем азербайджанский народ и армию!", - говорится в его обращении.