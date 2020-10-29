Последняя обстановка на фронте по состоянию на 29 октября

В течение дня 28 октября и в ночь на 29 октября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта и населенны

В течение дня 28 октября и в ночь на 29 октября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Боевые действия продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены.

В результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые.

Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 14 различных видов пушек, несколько опорных пунктов и 6 единиц автомобильной техники противника.

В настоящее время войска Азербайджанской Армии контролируют оперативную обстановку.