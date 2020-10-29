О нас
Report Georgia

Последняя обстановка на фронте по состоянию на 29 октября

Последняя обстановка на фронте по состоянию на 29 октября В течение дня 28 октября и в ночь на 29 октября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта и населенны
Нагорно-карабахский конфликт
29 октября 2020 г. 07:45
Последняя обстановка на фронте по состоянию на 29 октября

В течение дня 28 октября и в ночь на 29 октября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской Армии на различных направлениях фронта и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Боевые действия продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены.

В результате принятых ответных мер против вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые.

Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 14 различных видов пушек, несколько опорных пунктов и 6 единиц автомобильной техники противника.

В настоящее время войска Азербайджанской Армии контролируют оперативную обстановку.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Cəbhədə oktyabrın 29-na olan son vəziyyət

Новости партнеров

Самое важное

Президент: Предполагаемое возвращение пяти районов на первом этапе сейчас уже не актуально
Президент: Предполагаемое возвращение пяти районов на первом этапе сейчас уже не актуально
29 октября 2020 г. 07:22
Президент Азербайджана: Из трех нарушений перемирия все три на совести армянской стороны
Президент Азербайджана: Из трех нарушений перемирия все три на совести армянской стороны
29 октября 2020 г. 01:59
Президент: Как долго будет длиться военное противостояние, зависит от армянской стороны
Президент: Как долго будет длиться военное противостояние, зависит от армянской стороны
29 октября 2020 г. 01:37
Ильхам Алиев поздравил народ Турции с праздником
Ильхам Алиев поздравил народ Турции с праздником
28 октября 2020 г. 23:26
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
28 октября 2020 г. 17:20
Президент Азербайджана: Освобожден ряд сел в 4 районах
Президент Азербайджана: Освобожден ряд сел в 4 районах
28 октября 2020 г. 16:43
Президент: Жители Барды будут отмщены
Президент: Жители Барды будут отмщены
28 октября 2020 г. 16:34
Число погибших при ракетном обстреле Барды возросло до 21 , около 70 получили ранения
Число погибших при ракетном обстреле Барды возросло до 21 , около 70 получили ранения
28 октября 2020 г. 16:05
Барда вновь подвергается обстрелу, есть погибшие
ФотоБарда вновь подвергается обстрелу, есть погибшие
28 октября 2020 г. 13:55
Названа ракета, выпущенная ВС Армении по Барде
ФотоНазвана ракета, выпущенная ВС Армении по Барде
27 октября 2020 г. 18:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi