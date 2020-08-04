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Посол Хогланд: ООН необходимо занять более активную позицию по Карабаху

Посол Хогланд: ООН необходимо занять более активную позицию по Карабаху По мнению дипломата, Минская группа не справляется со своей задачей
Нагорно-карабахский конфликт
4 августа 2020 г. 10:31
Посол Хогланд: ООН необходимо занять более активную позицию по Карабаху

"Применение силы произошло не на линии соприкосновения, а на границе Армении с Азербайджаном. Почему это произошло сейчас — вот основной вопрос, на который еще никто не ответил".

Как передает Report, об этом сказал в интервью "Голосу Америки" бывший временно исполняющий обязанности сопредседателя от США Минской группы ОБСЕ, посол Ричард Хогланд, комментируя недавнюю эскалацию на армяно-азербайджанской границе.

Хогланд отметил, что имел неофициальную беседу с личным представителем председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. "На данный момент они не могут осуществлять наблюдательскую миссию в зоне напряженности. Минская группа приложила большие усилия для снижения напряженности и возврата к статус-кво. Но у меня есть ощущение, что она, к сожалению, неспособна решить вопрос",  - сказал Хогланд.

По его словам, даже при наилучших намерениях, при полной поддержке вовлеченных сторон и такой великой державы, как Россия, Минская группа просто не справляется со своей задачей. Поэтому он считает, что к процессу активно должен подключиться ООН: "Лично я считаю, что вопрос должен стать проблемой ООН, и единственный путь — это оставить Нагорный Карабах под протекторатом организации на неопределенное время. И в дальнейшем, спустя годы, когда, возможно, эмоции поостынут, обе стороны смогут изъявить свои желания на будущее под руководством ООН", — заключил посол.

При этом Хогланд отмечает необходимость урегулирования конфликта на основе 4-х резолюций Совбеза ООН по карабахскому вопросу, так называемых Мадридских принципах, которые предлагают некоторые решения.

Коснувшись роли России в урегулировании карабахского конфликта, Хогланд сказал, что если изучить историю, можно проглядеть ряд очевидных обстоятельств: "Во-первых, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что развал СССР стал самой большой катастрофой прошлого века. Он периодически заявляет, что страны постсоветского пространства — полагаю, что и Армении и Азербайджана, — находятся в специальной зоне внимания России. Можем назвать условно эту зону привилегированной, и где множество нерешенных конфликтов. Мое личное мнение, что если бы Россия действительно хотела решить этот конфликт, то вероятно предпринимала бы более активные действия в этом направлении", - сказал американский дипломат. При этом очевиден тот факт, что Россия и Армения являются союзниками, что также сказывается на карабахском урегулировании. 

По поводу же роли Турции в данном вопросе Хогланд указал на отсутствие каких-либо доказательств или свидетельств "прямого вовлечения Турции" в карабахский конфликт: "Конечно, мы все знаем, что Азербайджан и Турция близкие союзники, но и Армения с Россией также союзники. В регионе есть иные акторы, которые могут оказаться в выигрыше от этой ситуации".

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