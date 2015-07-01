​Посетивший Карабах сербский журналист попросил прощения у азербайджанского государства

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Обратившись с письмом в министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана, гражданин Сербии, журналист Слободан Самараджия, имя которого включили в составленный МИД cписок нежелательных лиц из-за незаконного посещения оккупированных Арменией территорий Азербайджанской Республики, попросил исключить его имя из списка.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В письме он просит прощение и сожалеет о своем визите в Карабах, совершенном без разрешения Азербайджанской Республики. Далее в письме С.Самараджия отмечает, что совершенный по инициативе Армении визит больше не повторится.

В документе С.Самараджия подчеркивает, что уважает суверенитет Азербайджанской Республики, территориальную целостность и неприкосновенность признанных на международном уровне границ.

Обращение С.Самараджия было рассмотрено в соответствующем порядке и принято решение об исключении его имени из списка нежелательных лиц.