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    ​Посетивший Карабах сербский журналист попросил прощения у азербайджанского государства

    Его имя исключено из cписка нежелательных лиц

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Обратившись с письмом в министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана, гражданин Сербии, журналист Слободан Самараджия, имя которого включили в составленный МИД cписок нежелательных лиц из-за незаконного посещения оккупированных Арменией территорий Азербайджанской Республики, попросил исключить его имя из списка.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

    В письме он просит прощение и сожалеет о своем визите в Карабах, совершенном без разрешения Азербайджанской Республики. Далее в письме С.Самараджия отмечает, что совершенный по инициативе Армении визит больше не повторится.

    В документе С.Самараджия подчеркивает, что уважает суверенитет Азербайджанской Республики, территориальную целостность и неприкосновенность признанных на международном уровне границ.

    Обращение С.Самараджия было рассмотрено в соответствующем порядке и принято решение об исключении его имени из списка нежелательных лиц.  

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