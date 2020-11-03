Помощник Президента заявил, что Армения нарушила Конвенцию ООН

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter поделился публикацией в связи с использованием Арменией запрещенного вооружения

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter поделился публикацией в связи с использованием Арменией запрещенного вооружения.

Как передает Report, в публикации говорится:

"Оружие, содержащее белый фосфор, чрезвычайно токсично при вдыхании, проглатывании или сжигании и может иметь серьезные неблагоприятные последствия для здоровья человека.

Такое вооружение вызывает сильные тепловые и химические ожоги. В Армении использовались фосфорные неразорвавшиеся боеприпасы.

Обстрел гражданских лиц или гражданских объектов, а также лесов и другой растительности снарядами с белым фосфором запрещен III Протоколом Конвенции ООН от 1980 года о запрете или ограничении использования некоторых видов вооружения".