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Помощник Президента заявил, что Армения нарушила Конвенцию ООН

Помощник Президента заявил, что Армения нарушила Конвенцию ООН Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter поделился публикацией в связи с использованием Арменией запрещенного вооружения
Нагорно-карабахский конфликт
3 ноября 2020 г. 22:30
Помощник Президента заявил, что Армения нарушила Конвенцию ООН
Хикмет Гаджиев

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter поделился публикацией в связи с использованием Арменией запрещенного вооружения.

Как передает Report, в публикации говорится:

"Оружие, содержащее белый фосфор, чрезвычайно токсично при вдыхании, проглатывании или сжигании и может иметь серьезные неблагоприятные последствия для здоровья человека.

Такое вооружение вызывает сильные тепловые и химические ожоги. В Армении использовались фосфорные неразорвавшиеся боеприпасы.

Обстрел гражданских лиц или гражданских объектов, а также лесов и другой растительности снарядами с белым фосфором запрещен III Протоколом Конвенции ООН от 1980 года о запрете или ограничении использования некоторых видов вооружения".

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi Ermənistanın BMT konvensiyasını pozduğunu açıqlayıb

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