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Помощник президента: Враг со страху бежит с поля боя

Помощник президента: Враг со страху бежит с поля боя “Будь у них мужество, они бы воевали на поле боя. Убегая с поля боя, они совершают бесчеловечные действия против гражданских лиц"
Нагорно-карабахский конфликт
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29 октября 2020 г. 12:33
Помощник президента: Враг со страху бежит с поля боя
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“Вчера в результате атак армян на Барду погиб 21 человек, около 70 человек получили ранения. Это военное преступление”.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, политико-военное руководство Армении намеренно и целенаправленно делает это:
“Будь у них мужество, они бы воевали на поле боя. Убегая с поля боя, они совершают бесчеловечные действия против гражданских лиц".

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Düşmən döyüş meydanından qorxaraq qaçır"

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