Помощник президента: Враг со страху бежит с поля боя

“Будь у них мужество, они бы воевали на поле боя. Убегая с поля боя, они совершают бесчеловечные действия против гражданских лиц"

“Вчера в результате атак армян на Барду погиб 21 человек, около 70 человек получили ранения. Это военное преступление”.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, политико-военное руководство Армении намеренно и целенаправленно делает это:

“Будь у них мужество, они бы воевали на поле боя. Убегая с поля боя, они совершают бесчеловечные действия против гражданских лиц".