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Помощник президента: У нас есть информация, что Армения пользуется боевиками РПК

Помощник президента: У нас есть информация, что Армения пользуется боевиками РПК На стороне Армении имеются наемники, особенно привезенные из Сирии и Ливана. Армения использует их в боях против Азербайджанской Армии
Нагорно-карабахский конфликт
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27 октября 2020 г. 16:49
Помощник президента: У нас есть информация, что Армения пользуется боевиками РПК
Хикмет Гаджиев

"В политике Азербайджана нет такого явления, как привлечение боевиков из-за границы в войну. У Азербайджана имеется дисциплинированная, профессиональная армия. Азербайджанская Армия способна успешно выполнять поставленные перед ней задачи. Те, кто утверждает о якобы привлечении Азербайджаном боевиков извне, не говорят ничего конкретного, удовлетворяются фразами "в Карабахе присутствуют иностранные наемники".

Как передает Report, об этом в интервью каналу Al Jazeera сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Наоборот, на стороне Армении имеются наемники, особенно привезенные из Сирии и Ливана. Армения использует их в боях против Азербайджанской Армии. На их стороне также сражаются граждане армянского происхождения их стран Европы, Канады, США и др. У нас есть информация, что Армения привлекла также боевиков РПК. Азербайджан – маленькое государство. Если бы тут были наемники, все бы об этом знали и слышали. Никто не видел наемников и не слышал о них. Полагаю, эти утверждения – часть черного пиара Армении. Армяне не могут принять, что им противостоит доблестная Азербайджанская Армия, которая одолевает их. Утверждения, что в этой войне участвует турецкая армия тоже полная ложь. Турция оказывает нам моральную, дипломатическую и политическую поддержку. В этой войне нет третьей стороны. Азербайджанская Армия сражается за освобождение территорий нашей страны", - сказал помощник президента.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Ermənistanın PKK silahlılarından istifadə etdikləri barədə məlumatlarımız var"

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