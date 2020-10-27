Помощник президента: У нас есть информация, что Армения пользуется боевиками РПК

На стороне Армении имеются наемники, особенно привезенные из Сирии и Ливана. Армения использует их в боях против Азербайджанской Армии

"В политике Азербайджана нет такого явления, как привлечение боевиков из-за границы в войну. У Азербайджана имеется дисциплинированная, профессиональная армия. Азербайджанская Армия способна успешно выполнять поставленные перед ней задачи. Те, кто утверждает о якобы привлечении Азербайджаном боевиков извне, не говорят ничего конкретного, удовлетворяются фразами "в Карабахе присутствуют иностранные наемники".

Как передает Report, об этом в интервью каналу Al Jazeera сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Наоборот, на стороне Армении имеются наемники, особенно привезенные из Сирии и Ливана. Армения использует их в боях против Азербайджанской Армии. На их стороне также сражаются граждане армянского происхождения их стран Европы, Канады, США и др. У нас есть информация, что Армения привлекла также боевиков РПК. Азербайджан – маленькое государство. Если бы тут были наемники, все бы об этом знали и слышали. Никто не видел наемников и не слышал о них. Полагаю, эти утверждения – часть черного пиара Армении. Армяне не могут принять, что им противостоит доблестная Азербайджанская Армия, которая одолевает их. Утверждения, что в этой войне участвует турецкая армия тоже полная ложь. Турция оказывает нам моральную, дипломатическую и политическую поддержку. В этой войне нет третьей стороны. Азербайджанская Армия сражается за освобождение территорий нашей страны", - сказал помощник президента.