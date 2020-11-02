Помощник Президента: Присутствие иностранных наемников в Армении подтверждено в репортаже Reuters
Помощник Президента: Присутствие иностранных наемников в Армении подтверждено в репортаже Reuters“Присутствие иностранных боевиков и наемников в рядах Вооруженных сил Армении подтверждено в репортаже Reuters. Мы неоднократно заявляли, что наемники из Ливана и Сирии, а также террористы ПКК находятся в Армении".
“Присутствие иностранных боевиков и наемников в рядах Вооруженных сил Армении подтверждено в репортаже Reuters. Мы неоднократно заявляли, что наемники из Ливана и Сирии, а также террористы ПКК находятся в Армении".
Как передает Report, об этом в Twitter написал помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Presence of foreign fighters and mercenaries in the ranks of Armenia's armed forces are reaffirmed in the reportage of @Reuters. We have stated on multiple occasions that Amenia involves mercenaries from Lebanon and Syria along with PKK terrorists. https://t.co/uy3LOTcoVWpic.twitter.com/8WU1nVcJLH