Помощник Президента: Присутствие иностранных наемников в Армении подтверждено в репортаже Reuters

“Присутствие иностранных боевиков и наемников в рядах Вооруженных сил Армении подтверждено в репортаже Reuters. Мы неоднократно заявляли, что наемники из Ливана и Сирии, а также террористы ПКК находятся в Армении".

Как передает Report, об этом в Twitter написал помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.