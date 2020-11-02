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Помощник Президента: Присутствие иностранных наемников в Армении подтверждено в репортаже Reuters

Помощник Президента: Присутствие иностранных наемников в Армении подтверждено в репортаже Reuters “Присутствие иностранных боевиков и наемников в рядах Вооруженных сил Армении подтверждено в репортаже Reuters. Мы неоднократно заявляли, что наемники из Ливана и Сирии, а также террористы ПКК находятся в Армении".
Нагорно-карабахский конфликт
2 ноября 2020 г. 04:39
Помощник Президента: Присутствие иностранных наемников в Армении подтверждено в репортаже Reuters
Хикмет Гаджиев

“Присутствие иностранных боевиков и наемников в рядах Вооруженных сил Армении подтверждено в репортаже Reuters. Мы неоднократно заявляли, что наемники из Ливана и Сирии, а также террористы ПКК находятся в Армении".

Как передает Report, об этом в Twitter написал помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Ermənistanda muzdluların olması “Reuters”in reportajında təsdiqlənib"

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