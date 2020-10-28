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Помощник Президента: Пашинян вбил последний гвоздь в гроб переговорного процесса, назвав Карабах Арменией

Помощник Президента: Пашинян вбил последний гвоздь в гроб переговорного процесса, назвав Карабах Арменией Американское издание The New York Times опубликовала статью о последних событиях в Карабахе.
Нагорно-карабахский конфликт
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28 октября 2020 г. 03:37
Помощник Президента: Пашинян вбил последний гвоздь в гроб переговорного процесса, назвав Карабах Арменией
Хикмет Гаджиев

Американское издание The New York Times опубликовала статью о последних событиях в Карабахе.

Как передает Report, в статье также отражено мнение помощника президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева. "Последним гвоздем в гроб переговорного процесса стало то, что Пашинян назвал Нагорный Карабах Арменией", - сказал Гаджиев изданию.

Х.Гаджиев сказал в интервью, что Азербайджан надеялся на прогресс в мирном урегулировании конфликта после прихода к власти в 2018 году в Армении Никола Пашиняна. Бывший журналист попросил время на своей первой встрече с президентом Азербайджана, также пообещав провести новую политику в Нагорном Карабахе.

Однако этого не случилось. Напряженность возросла. Н.Пашинян и его министр обороны сделали популистские заявления о планах сделать Шушу столицей и перенести туда в августе парламент.

Отметим, что этой статьей в своем Twitter-аккаунте поделился помощник президента Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Danışıqlar prosesinin tabutunda son mismar Paşinyanın Qarabağın Ermənistanın olduğunu söyləməsi oldu"

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