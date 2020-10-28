Помощник Президента: Пашинян вбил последний гвоздь в гроб переговорного процесса, назвав Карабах Арменией

Американское издание The New York Times опубликовала статью о последних событиях в Карабахе.

Американское издание The New York Times опубликовала статью о последних событиях в Карабахе.

Как передает Report, в статье также отражено мнение помощника президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева. "Последним гвоздем в гроб переговорного процесса стало то, что Пашинян назвал Нагорный Карабах Арменией", - сказал Гаджиев изданию.

Х.Гаджиев сказал в интервью, что Азербайджан надеялся на прогресс в мирном урегулировании конфликта после прихода к власти в 2018 году в Армении Никола Пашиняна. Бывший журналист попросил время на своей первой встрече с президентом Азербайджана, также пообещав провести новую политику в Нагорном Карабахе.

Однако этого не случилось. Напряженность возросла. Н.Пашинян и его министр обороны сделали популистские заявления о планах сделать Шушу столицей и перенести туда в августе парламент.