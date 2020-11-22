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Помощник президента: Отсюда армяне нападали на мирных азербайджанцев

Помощник президента: Отсюда армяне нападали на мирных азербайджанцев "Посещение представителями дипломатического корпуса одной из самых сильных военных позиций в освобожденном от армянской оккупации Физули
Нагорно-карабахский конфликт
22 ноября 2020 г. 16:36
Помощник президента: Отсюда армяне нападали на мирных азербайджанцев
Хикмет Гаджиев

"Посещение представителями дипломатического корпуса одной из самых сильных военных позиций в освобожденном от армянской оккупации Физули. В основном с этой позиции они атаковали мирное население Азербайджана. Армения вложила значительные средства в создание этой ненужной военной инфраструктуры для продолжения оккупации".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоPrezidentin köməkçisi: Ermənilər əsasən buradan dinc azərbaycanlılara hücum etdilər

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