Помощник Президента: Международное сообщество должно оценить ущерб, нанесенный Арменией Физули

Помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сообщил на своей странице в Twitter, что международное сообщество рассчитает масштабы ущерба, нанесенного Физулинскому району Армении.

Как передает Report, Хикмет Гаджиев написал: "Международное сообщество должно оценить масштабы разрушений Физули в период армянской оккупации".

Помощник Президента отметил, что аккредитованные в нашей стране послы и руководители международных организаций находятся в освобожденном Физулинском районе.

Ambassadors, Heads of International Organizations and Military attaches accredited in Azerbaijan are taken for a visit to liberated Füzuli region. International community must the magnitude of destruction in Füzuli by Armenia during the period of occupation.